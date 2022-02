Milan Femminile, le convocate di Ganz per la gara di Coppa Italia / News

Il Milan, sul proprio sito, ha comunicato le convocazioni di mister Maurizio Ganz in vista del ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia

Sabato 12 febbraio alle ore 14:30 è in programma la gara tra Milan e Sampdoria, valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Italia Femminile. Le ragazze di Maurizio Ganz partiranno dal grande vantaggio conquistato in trasferta nella gara d'andata, vinta con un netto 4-1. Queste la lista delle convocate.