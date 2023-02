Milan Femminile, le convocate per il Como: tre defezioni per Ganz

Domenica 26 febbraio, alle ore 14:30, andrà in scena il match tra Milan e Como Femminile. Per l'occasione il tecnico delle rossonere Maurizio Ganz ha diramato l'elenco delle convocate, tra cui spiccano tre assenze importanti. Secondo quanto riportato da Luca Maninetti di SempreMilan.it, Arnadottir è out per un problema alla spalla. Thomas, invece, non è stata chiamata per una botta alla caviglia e infine Michaela Dubcova non è al 100% e lo staff ha deciso di non rischiarla.