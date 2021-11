Milan Femminile, contro il Pomigliano arriva la 50^ vittoria in Serie A

Grazie alla vittoria contro il Pomigliano, il Milan Femminile ha raggiunto il prestigioso traguardo della 50 vittorie in Serie A

Grazie alla vittoria contro il Pomigliano, il Milan Femminile ha consolidato la terza posizione in classifica. Tre punti in trasferta che, come fa notare il club rossonero attraverso il proprio profilo Twitter, permette alle ragazze di Maurizio Ganz di raggiungere il prestigioso traguardo delle 50 vittorie in Serie A. Inoltre, questa è la quinta vittoria su cinque in trasferta in questo campionato e il sesto clean sheet stagionale. Che numeri per le rossonere! Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.