Milan Femminile, il calendario completo della Serie A 2023/2024 | News

(fonte: acmilan.com) Ci siamo! L'inizio ufficiale della nuova stagione delle rossonere è ormai alle porte. E dopo le novità introdotte nella passate edizione, la Serie A Femminile 2023/24 è pronta a stupire di nuovo. Non è cambiata la formula, con le dieci formazioni della massima serie che si affronteranno in una prima fase tra sfide di andata e ritorno. Per poi accedere alla Poule Scudetto o alla Poule Salvezza in base al piazzamento finale. Nella giornata odierna è stato annunciato il calendario delle prime 18 giornate: Ecco l'elenco completo degli impegni delle rossonere nella prima fase: