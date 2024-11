Milan Femminile, la Juventus e la Coppa Italia: il mese di novembre

( fonte: acmilan.com ) - Ottobre è stato lungo e denso di emozioni, novembre non sarà da meno. Il penultimo mese dell'anno solare è qui e porta con sé un ricchissimo calendario di partite per le squadre rossonere. Dai big match - con alcuni che ritornano dopo tanto tempo - a sfide inedite , scopriamo tutti gli impegni che attendono le rappresentative milaniste.

Novembre sarà il mese del giro di boa per le ragazze di Coach Bakker, dal momento che si chiuderà il girone d'andata e inizierà quello di ritorno. Il calendario è davvero impegnativo, perché di fronte a due impegni casalinghi da non sottovalutare ci saranno le trasferte contro le due squadre che attualmente guidano la classifica del campionato. Importante anche l'esordio in Coppa Italia, con la sfida in gara secca contro le piemontesi del Freedom, militanti in Serie B.