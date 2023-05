Milan Femminile, Bergamaschi: “Al derby arriveremo pronte e cariche”

Milan Femminile, le parole di Valentina Bergamaschi

Sul derby contro l'Inter: “Quello di sabato è sempre un derby, quindi c’è la grinta e la voglia di vincere che non mancherà mai, arriveremo pronte e cariche come abbiamo vissuto l’andata. La Poule scudetto ci ha dato quella spinta in più di voler arrivare là in alto: cerchiamo di lavorare per essere i migliori e puntare il terzo posto.