Suzanne Bakker , allenatrice del Milan Femminile , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV' al termine del match contro la Roma , terminata 3-2 in rimonta per le rossonera. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan Femminile, le parole di Suzanne Bakker dopo la Roma

"Penso che dimostri l’atteggiamento e il comportamento di questa squadra. Combattono sempre e ora credono sempre di poter vincere! In questo caso contro la Roma e penso sia meritato perché nel secondo tempo abbiamo segnato due gol e abbiamo avuto altre occasioni, due volte con Ijeh in transizione e poi in un altro momento a destra. Potevamo andare sul 4-2, sarebbe stata una partita diversa. Era così eccitante, specialmente nei minuti finali quando loro hanno fatto di tutto per segnare. Questa squadra, non solo i titolari ma l’intera rosa, è una squadra determinata a vincere. Lo meritano. Bisogna lottare tutto per vincere, adesso le giocatrici sono esauste. Questa è una buona sensazione, adesso recuperiamo nei prossimi due giorni e poi affrontiamo la Fiorentina".