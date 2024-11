Milan Femminile, Bakker: “Ecco come l’abbiamo rimontata”

Milan Femminile, le parole di Suzanne Bakker

Sul primo tempo: “C’è stata una grossa differenza tra il primo e il secondo tempo: nel primo loro hanno segnato 2 gol in 15 minuti, uno in ripartenza dopo un nostro calcio d’angolo e anche nel secondo non abbiamo lavorato nella transizione difensiva. Ho detto in spogliatoio durante l’intervallo che dovevamo farlo meglio. In fase di possesso stavamo facendo bene, ma il lavoro senza palla non andava bene e il pressing non era efficace. Avevamo bisogno di pressare bene e di una maggiore intensità nel rientrare una volta persa palla. Conosciamo la Fiorentina, attaccano lo spazio che lasciamo alle spalle”.