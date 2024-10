Milan Femminile, le parole di Suzanne Bakker

"Siamo felici per la vittoria, specialmente per il modo in cui abbiamo giocato. Abbiamo dominato e creato molte occasioni. Il nostro possesso palla è stato buono e abbiamo creato molto, in più abbiamo segnato e tenuto la porta inviolata, mi sembra che non abbiano creato occasioni da gol a parte alla fine quando hanno spinto parecchio e messo la palla nella nostra area. Sono felice del risultato. Quando abbiamo segnato il gol, abbiamo difeso l’1-0 ma avremmo potuto attaccare per raddoppiare, è una cosa che dobbiamo imparare per la prossima partita. Giochiamo contro la Roma, siamo curiose di vedere come andrà“".