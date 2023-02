Milan Femminile, Babb: “Non subire gol è merito di tutto il gruppo”

Milan Femminile, le parole di Selena Babb sui clean sheet

"Quest'anno siamo riuscite a mantenere la porta inviolata in alcune partite anche grazie a Laura, ma non credo sia merito solo di una, siamo una squadra con 11 giocatrici in campo. Il merito è delle prestazioni, della coesione e unione del gruppo. Più siamo unite e meglio facciamo e questo è uno stimolo a fare meglio. Questa positività aiuta la squadra a migliorarsi".