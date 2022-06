Milan Femminile, in arrivo la Asllani: ha lasciato il Real Madrid

Kosovare Asllani sarà un attaccante del Milan Femminile: primo rinforzo di una squadra che punta alla qualificazione in Champions League

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Kosovare Asllani, classe 1989, attaccante che rinforzerà il Milan Femminile nella stagione 2022-2023. Era stata la prima 'galactica' della campagna acquisti di Florentino Pérez quando, rilevando il titolo sportivo del Tacón, aveva creato il Real Madrid Femminile.

Ora, però, la Asllani è pronta per una nuova avventura in rossonero. L'operazione, come specificato dal quotidiano torinese, non è ancora ufficiale perché lei, da grande professionista, attualmente si sta concentrando sugli Europei che disputerà nelle prossime settimane con la sua Svezia.

Milan Femminile, che colpo con Asllani: è paragonata ad Ibrahimovic

E proprio un suo connazionale, Zlatan Ibrahimovic, potrebbe darle il benvenuto a Milano quando arriverà il suo momento. I due si conoscono già dai tempi del PSG: lei è accostata, per nazionalità svedese ed origini balcaniche, proprio al bomber del Milan di Stefano Pioli e, in patria, è lei la donna-copertina per il calcio femminile.

Kosovare Asllani è stata anche protagonista di un docufilm, nel 2013, realizzato dalla tv pubblica svedese sul calcio femminile. Con Ibra condivide il fatto di essere svedese di seconda generazione, di aver giocato per grandi club e il ruolo in campo, ovviamente.

La Asllani è sempre stata leader, ovunque ha giocato (esperienze in Svezia con il Linköping e il Kristianstads, negli U.S.A. con i Chicago Red Stars, poi in Francia come detto con il PSG e in Spagna, per l'appunto, con Tacón e 'Merengues'). Ha conquistato due medaglie d'argento alle Olimpiadi (Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020), più due medaglie di bronzo ai Mondiali (Francia 2019) ed Europei (Svezia 2013).

Ora, per Kosovare Asllani, l'esperienza nel Milan Femminile, dove l'obiettivo sarà quello di far tornare le Rossonere in Champions League. La squadra di Maurizio Ganz, nell'ultima stagione, ha infatti fallito l'obiettivo.