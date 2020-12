Milan Femminile, analisi del 2020 delle Rossonere di Ganz | News

Il 2020 del Milan Femminile di Maurizio Ganz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Passiamo in rassegna il 2020 del Milan Femminile di Maurizio Ganz. Note positive, negative, i derby, i duelli con la Juventus Women, Campione d’Italia in carica.

di Giovanni Picchi

E’ il 18 dicembre 2020, l’ultimo giorno di allenamento prima della pausa invernale. Le Rossonere si preparano, riempiono i borsoni con le proprie cose e tanti ricordi e imboccano la strada di ‘Vismara‘ per l’ultima volta: torneranno a gennaio. Si chiude così ufficialmente un altro anno, fatto di delusioni ma anche gioie intense. Un anno difficile per tutti, vista la situazione attuale. Ma se il 2020 avesse una voce, rivolgendosi al Milan Femminile da agosto in poi, canterebbe “Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori”.

REAZIONE D’ORGOGLIO DOPO UN INIZIO CLAUDICANTE

Le Rossonere evidentemente non credono ai proverbi, in particolare non si curano del detto “Chi ben comincia è a metà dell’opera”. La squadra di Ganz comincia il nuovo decennio perdendo in casa in campionato con l’Empoli neo-promossa: non certo la partenza che i tifosi sognavano, ma il tempo di rimediare non manca.

Anche il secondo appuntamento del 2020, però, sembra un incubo, almeno in apparenza: dopo 70 minuti scarsi, il punteggio recita: Milan 0, Roma 2. Si comincia a parlare di crisi in casa Milan, l’opinione pubblica osserva sorniona l’operato di mister Ganz. Ma improvvisamente una scintilla colpisce le rossonere, che escono dalle sabbie mobili e bussano tre volte alla porta delle Giallorosse. Al ‘Vismara‘ finisce 3-2, REDIVIVE!

La musica è cambiata, gli archi rossoneri adesso suonano melodie armoniose. A Bergamo, contro l’Orobica, Dominika Čonč segna il tiro da 3 punti sulla sirena, simbolo che l’inerzia è cambiata. E il 2 febbraio, ancora in rimonta, il Milan vince il derby contro l’Inter, seconda stracittadina stagionale che premia il Diavolo: en plein. La squadra di Ganz a questo punto passeggia sul campo del Tavagnacco, stravincendo 4-0, ritrovandosi di punto in bianco a pari punti con la Fiorentina al secondo posto, che vale la Champions League. E la prossima partita, con perfetto tempismo, è proprio Milan-Fiorentina, fissata per il 23 febbraio 2020.

SI FERMA IL CAMPIONATO: CHE SMACCO!

Tutte sensazioni positive in casa Milan, l’impressione è quella che solo un agente soprannaturale possa separare le rossonere dalla vittoria contro le toscane. Ma la più improbabile delle opzioni diventa tristemente realtà: Milan-Fiorentina rinviata per CoVid_19, che purtroppo tutti oggi conosciamo. Il big match in chiave Champions è la prima di una lunga serie di partite rinviate, sino a che non viene sospeso inevitabilmente il campionato femminile, con il conseguente congelamento della classifica. L’atmosfera di gioia e speranza lascia spazio ad una profonda delusione: il verdetto è chiaro, Milan 3° per peggior differenza reti. Una nube scura ricopre Vismara, dove tutti credevano di poter fare l’impresa nello scontro diretto contro la Viola.

LA RIVINCITA DI MILANO

Il lockdown riempie tutti di sconforto, gli italiani (ma non solo) sono messi in ginocchio dalla pandemia, con la Lombardia colpita in modo particolare. Ecco allora che il calcio prova a sollevare l’umore, concedendo almeno per un paio d’ore un po’ di svago alla gente: e poi diteci che è solo un gioco. La Serie A maschile ricomincia in estate e, pochi mesi dopo, tornano in campo anche le calciatrici per dare inizio alla nuova stagione. In un momento così difficile per la città di Milano, rossoneri e rossonere provano a risollevare i milanesi dando spettacolo sul terreno di gioco. La squadra di Stefano Pioli non perde mai, Ganz fa addirittura meglio, vincendole praticamente tutte. Questo “Milan l’è un gran Milan”.

UN GRUPPO FORTE ALLA SCALA DEL CALCIO

Ganz ha trovato la chiave di volta, adesso la sua banda suona il rock. E lo slogan recita “Cambiare ma non troppo”. Perché nella nuova stagione vengono confermate le fondamenta del vecchio gruppo, con l’aggiunta di qualche gioiello per completare la rosa: in particolare Verónica Boquete e Natasha Dowie sono due diamanti puri.

Da Agosto in poi l’andamento del Milan è quasi perfetto: 11 successi su 12 gare in tutte le competizioni, con 28 gol fatti e solo 4 subiti. L’unica macchia rimane la sconfitta con la Juve, ma quella partita tuttavia porterà quasi solo sensazioni positive alle ragazze rossonere, nonostante il risultato negativo. Perché il Calcio Femminile sta acquisendo il prestigio che merita, e il fatto che ‘San Siro‘ ne diventi la casa, anche se per una sola gara, è un segnale importante. Quando capitan Valentina Giacinti ha calpestato per prima il glorioso prato della ‘Scala del Calcio‘ è stato “Un piccolo passo per una donna ma un grande passo per l’umanità”. E in fondo cosa importa se un rigore di Cristiana Girelli ha dato i 3 punti alla ‘Vecchia Signora‘.

CHI BEN COMINCIA…

Come detto in precedenza, nonostante la brutta partenza del 2020 spesso e volentieri le cose per il Milan sono andate per il verso giusto. Tuttavia per il nuovo anno sarebbe auspicabile un approccio migliore, e l’occasione si presenterebbe subito nel primo impegno stagionale. La squadra di Ganz infatti inaugurerà il suo 2021 in Supercoppa Italiana, con la semifinale contro la Fiorentina (rivincita?) e l’eventuale finale contro la vincente di Juventus-Roma. E un trofeo subito darebbe al Diavolo la spinta giusta per il proseguo della stagione. TUTTE LE NEWS SUL MILAN FEMMINILE >>>