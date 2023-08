Milan Femminile-América de Calì 2-0, cronaca e tabellino dell’incontro

Il secondo tempo si apre con una chance per parte: al 49' Martinelli imbuca per Dompig che perde l'attimo per concludere a tu-per-tu con Giraldo, mentre pochi minuti più tardi i cross di Martínez e Zamorano preoccupano la retroguardia rossonera, Giuliani è attenta e blocca. I cambi non provocano scossoni all'andamento del match, e le rossonere restano in controllo di ritmi e possesso. Al 58' Guagni si mette in proprio e calcia con il mancino dopo un bel dribbling sulla destra, la difesa ospite devia in angolo. Al 79' ecco il raddoppio: Dompig ispira per Grimshaw che buca Giraldo con un destro preciso sotto la traversa e firma il 2-0 che chiude la gara. Nel finale Giuliani respinge gli assalti dell'América de Cali e blinda la porta. Finisce 2-0 per noi.