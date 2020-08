ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – A 10 giorni dall’esordio in campionato contro la Florentia, il Milan Femminile continua il lavoro atletico di preparazione al Centro Sportivo Vismara. Le rossonere sono reduci dalla bella vittoria in amichevole contro l’Ajax in terra olandese per 5-0. Con l’ultimo acquisto in ordine di tempo, la tedesca Julia Simic, il Milan non si può più nascondere e il prossimo campionato punterà certamente al vertice.

