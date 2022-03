Milan Femminile, Agard: “Sarebbe bello andare in finale di Coppa Italia”

Laura Agard, difensore del Milan Femminile, ha parlato a 'Milan TV' della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus Women

Laura Agard , difensore francese del Milan Femminile di Maurizio Ganz , ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV' della semifinale di andata di Coppa Italia Femminile contro la Juventus Women , in programma sabato 12 marzo alle ore 14:30 al 'Vismara'. Qui di seguito il video con le dichiarazioni della Agard e, successivamente, la trascrizione delle sue parole.

"Abbiamo giocato due partite che dovevamo vincere. Ora guardiamo la prossima, vediamo partita dopo partita. Dobbiamo essere unite, abbiamo più fiducia in noi stesse. Andare in finale sarebbe bello, sappiamo che la Juve è la Juve nonostante il pareggio con la Roma e la sconfitta con l'Empoli. In questi 2/3 anni hanno fatto qualcosa di grande. Pensiamo ai primi 90 minuti in casa, poi pensiamo partita dopo partita. Faremo i conti dopo sabato sera, vedremo".