Milan, è il compleanno di Valentina Giacinti: gli auguri del club rossonero

Valentina Giacinti, capitano del Milan femminile, compie nella giornata di oggi 28 anni: gli auguri del club rossonero sui social

Giornata speciale in casa Milan. Valentina Giacinti, capitano della squadra di Maurizio Ganz, compie nella giornata di oggi 28 anni. Il club rossonero le ha dedicato un post sui social: "Tanti auguri alla nostra bomber". Tanti auguri Valentina da parte della nostra redazione! Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con il Barcellona. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.