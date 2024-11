Il Milan Femminile si arrende al Como: sconfitta 1-0 e sorpasso in classifica

La sconfitta, seppur di misura, ha un impatto significativo sulla classifica, visto che il Milan aveva bisogno di una vittoria in questo scontro diretto per restare in corsa per il quinto posto. Il cammino verso la qualificazione per le competizioni europee è ancora lungo, ma la squadra dovrà reagire immediatamente, a partire dalla trasferta di domenica 24 novembre contro la Fiorentina.