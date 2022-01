Mercato Milan femminile – L’agente di Asslani smentisce l’interesse

L'agente di Kosovare Asslani, attaccante del Real Madrid femminile, ha smentito l'interessa da parte del Milan allenato da Maurizio Ganz

Il Milan femminile, probabilmente, dovrà dire addio a Valentina Giacinti. L'attaccante ed ex capitano rossonera potrebbe lasciare il club durante questa finestra di mercato in seguito ai disguidi avuti con l'allenatore Maurizio Ganz. Negli ultimi giorni, per sostituire la numero 9, è girata la voce che il Milan fosse interessato alla calciatrice del Real Madrid Kosovare Asslani. Interesse smentito dal procuratore dell'attaccante, il quale è intervenuto ai microfoni di 'Aftonblade': "Non c'è nulla di vero. Kosovare non andrà al Milan". Milan, le top news di oggi: incontro per Alvarez! Sfuma Kolo Muani.