Mercato Milan femminile – Dalla Spagna: “In arrivo Laia Codina dal Barça”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Laia Codina sarebbe vicina al Milan femminile: la calciatrice arriva dal Barcellona

Nuovo rinforzo in arrivo per il Milan femminile. Stando a quanto riportato da 'El Mundo Deportivo', Laia Codina, difensore del Barcellona, sarebbe vicinissima ad un trasferimento nella squadra allenata da Maurizio Ganz. Secondo il quotidiano spagnolo, la calciatrice classe 1997 ha rifiutato delle offerte provenienti da altri grandi club europei come Bayern Monaco, Bordeaux, Montpellier, Real Sociedad, Siviglia, Valencia, Betis e Madrid CFF. Ecco Ballo-Touré: il terzino si presenta in conferenza.