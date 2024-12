Serie A Femminile – Lazio-Milan 2-0: bene Nadim, ma purtroppo…

Il Milan ha provato ad imporsi contro la Lazio , cercando in vari frangenti di farsi pericoloso, ma senza riuscire a concretizzare. Le rossonere hanno messo in campo diverse azioni offensive, ma la difesa della Lazio si è mostrata solida e ben organizzata, riuscendo sempre a neutralizzare le velleità avversarie.

Nonostante le difficoltà, il Milan ha avuto due ottime occasioni, entrambe con Nadim: la prima è arrivata su una punizione ben calibrata, che ha colpito in pieno la traversa, mentre la seconda è stata un colpo di testa che ha sfiorato la parte alta della porta, finendo di poco sopra. La Lazio ha risposto con grande disciplina tattica, mantenendo sempre il controllo della situazione e impedendo al Milan di trovare la via del gol. Inoltre, l’ex rossonera Piemonte ha fatto la differenza per la Lazio, realizzando una doppietta e portando la sua squadra alla vittoria. In definitiva, la squadra biancoceleste ha dimostrato una difesa molto solida, capace di contenere gli attacchi avversari, mentre il Milan, pur cercando di sfondare, non è riuscito a trovare il varco giusto.