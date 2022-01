Juventus-Milan, Gazidis: “Il calcio femminile è il futuro” | News

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato prima del fischio d'inizio del match Juventus e Milan

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di La7 prima del fischio d'inizio della finale di Super coppa femminile tra Juventus e Milan. Ecco cosa ha detto: "Abbiamo vissuto un periodo difficile nel mondo, anche per le ragazze. Le nostre guerriere stanno lottando, focalizzandosi su questa partita importante. E' un altro passo avanti per le nostre donne. Per il Milan il calcio femminile è il futuro"