Milan Femminile: le rossonere cadono contro la Juventus

Nel turno conclusivo del girone d'andata della Serie A femminile , il Milan è stato sconfitto dalla Juventus con un netto 3-0 al Pozzo-Lamarmora di Biella . Le bianconere hanno preso il controllo della partita fin dai primi minuti, siglando due gol in rapida successione al 5' con Girelli e al 9' con Caruso , indirizzando subito il match sui binari più favorevoli. Nonostante il divario iniziale, le rossonere, guidate da coach Bakker , non hanno mai smesso di lottare e hanno provato a reagire, creando alcune occasioni, soprattutto nel quarto d'ora centrale del primo tempo.

Nel secondo tempo, però, la Juventus ha chiuso definitivamente la contesa con il terzo gol di Cantore all'8', consolidando il proprio dominio in classifica. Nonostante il pesante risultato, la prestazione del Milan non è stata da considerarsi negativa: la squadra ha cercato di proporre il proprio gioco, che nelle settimane precedenti aveva dato buoni frutti. Da sottolineare, in particolare, il rientro di Chanté Dompig, che, dopo l'infortunio subito contro la Roma, ha disputato un buon secondo tempo, e l'esordio in campionato di Erin Cesarini, che aveva già esordito in Coppa Italia.