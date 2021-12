Juve-Milan, Ganz: “Risultato bugiardo. E’ stato il Milan che voglio sempre vedere”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha commentato la sconfitta delle rossonere arriva contro la Juventus

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' al termine di Juventus-Milan, Maurizio Ganz ha commentato così la sconfitta delle rossonere. "È un risultato bugiardissimo. Uno guarda il risultato finale e pensa non ci sia stata partita. Invece no, abbiamo creato diverse occasioni da gol, abbiamo avuto l'opportunità di fare gol su calcio di rigore, abbiamo tenuto testa e credo che il rigore dato alla Juventus sia davvero generoso. È una cosa incredibile, ci ha condizionato però abbiamo fatto lo stesso una grande partita. Ripartiamo da questa grande partita. Abbiamo fatto degli errori, ma anche tante tante cose giuste. Abbiamo giocato contro la Juventus alla pari. È stato il Milan che voglio vedere sempre, nonostante le 4 assenze. Linda (Tucceri Cimini, ndr) si è allenata solo venerdì, Valentina (Giacinti, ndr) è rimasta ferma negli ultimi tre giorni, oggi ha provato, è andata dentro ed è stata grande perché ha giocato tutta la partita nonostante stesse male. Questi sono messaggi positivi, dispiace".