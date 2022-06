Italia Femminile, Piemonte: “Qui grazie al Milan. Questa maglia è tutto”

Martina Piemonte, attaccante del Milan Femminile, ha ringraziato il club rossonero per la convocazione in Nazionale

Martina Piemonte, attaccante del Milan Femminile, ha ringraziato il club rossonero per la convocazione in Nazionale. L'Italia di Milena Bertolini sarà impegnata all'Europeo che prenderà il via il 6 luglio e andrà in scena in Inghilterra. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport'.