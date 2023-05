Fiorentina-Milan, il report della partita di ‘acmilan.com’

A Sesto Fiorentino Dompig risponde al rigore di Vero: il Milan resta al 3° posto. Il report della partita di 'acmilan.com'

(fonte:acmilan.com) - Il sesto incrocio stagionale tra Fiorentina e Milan termina in parità: viola e rossonere si spartiscono la posta messa in palio nella 7ª giornata della Poule Scudetto grazie a un gol per tempo. Al vantaggio delle padrone di casa nel finale della prima frazione - rigore dell'ex di giornata Vero - ha risposto il secondo centro consecutivo di Chanté Dompig, vivace protagonista in avanti per tutti i 90'. Un risultato giusto, l'1-1 finale, che lascia la squadra di Maurizio Ganz al terzo posto in classifica, con 40 punti (+1 sull'avversaria odierna e +4 sull'Inter).

In una partita condizionata dal gran caldo, che ha costretto l'arbitro a un paio di cooling break, le rossonere hanno confermato solidità e carattere per centrare la seconda rimonta consecutiva. Stona, nel pomeriggio odierno, lo sfortunato infortunio occorso a Selena Babb: un problema alla spalla che ha richiesto il trasporto in ospedale per accertamenti. Si tornerà in campo già nel prossimo fine settimana, per l'ultimo appuntamento casalingo della stagione: sabato 13 al PUMA House of Football arriverà la Roma campione d'Italia.

LA CRONACA

Partita a ritmi blandi in avvio, anche a causa del caldo che condiziona le squadre. Le prime occasioni sono viola con Catena, il Milan si scuote al 21' con un doppio tentativo di Dompig e Grimshaw: Baldi para in entrambi i casi. Ancora Catena a ispirare la manovra offensiva della Fiorentina, ma la difesa rossonera è ordinata e non concede spazi. La partita cambia al 36': fallo in area di Babb su Vero, calcio di rigore per le padrone di casa ma ad avere la peggio è la rossonera, costretta a uscire per infortunio. Entra Giuliani, che intuisce la conclusione dell'avversaria ma non respinge: 1-0 Fiorentina. Il Milan risponde con Piemonte, ma nel recupero del primo tempo le viola hanno una nuova chance con Hammarlund, mancino respinto da un'attenta Giuliani.

La prima occasione del secondo tempo è quella del pareggio rossonero. Al 51' cross dalla destra di Soffia, la palla finisce sui piedi di Dubcová dopo l'uscita imprecisa di Baldi: assist per Dompig che va a segno con il secondo gol consecutivo dopo quello alla Juventus. Il pari smuove i ritmi dell'incontro, ci provano Grimshaw e Mijatović ma senza fortuna. Al 62' ancora Dompig ha una grande occasione per il 2-1 dopo un errore di Cafferata, ma Baldi non si fa ipnotizzare dalla numero 99 delle rossonere. Le squadre si alternano nel possesso e faticano a generare occasioni. Giuliani è reattiva al 78' su Vero, mentre all'84' Dompig viene chiusa da una tripla marcatura viola. L'ultimo acuto al 94' con Longo, ma la palla termina fuori di poco. Fischio finale.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 1-1

FIORENTINA (4-3-2-1): Baldi; Cafferata, Tortelli, Agard (39'st Jóhannsdóttir), Jackmon; Cafferata, Breitner (16'st Zamanian), Vero; Severini, Mijatović (23'st Longo); Hammarlund (23'st Monnecchi). A disp.: Russo, Schroffenegger; Vitale; Parisi; Kaján. All.: Panico.

MILAN (4-3-3): Babb (40' Giuliani); Bergamaschi, Fusetti, Vigilucci, Thrige; Grimshaw, Mascarello (35'st Adami), K. Dubcová; Soffia (23'st Thomas), Piemonte, Dompig. A disp.: Fedele; Carage, Sorelli; Bahlouli; M. Dubcová, Sevenius. All.: Ganz.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Gol: 41' rig. Vero (F), 6'st Dompig (M).

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Gol: 41' rig. Vero (F), 6'st Dompig (M).

Ammonite: 28' K. Dubcová (M), 20'st Mijatović (F), 22'st Dompig (M).