"Siamo felici di essere nella Poule Scudetto, ma non ci accontentiamo", ha detto alla vigilia Coach Bakker. "Sappiamo che la distanza dalle prime tre posizioni - che ci qualificherebbero in Europa - è importante, ma come squadra faremo di tutto in ogni partita per conquistare il miglior risultato possibile, a partire da domani contro la Fiorentina".

QUI FIORENTINA — Le viola, guidate da coach de la Fuente, hanno recentemente pareggiato 0-0 contro la Roma. Le toscane ha attraversato un periodo di alti e bassi, con una sconfitta per 2-3 contro la Juventus nella Semifinale d'andata di Coppa Italia (dopo aver eliminato proprio il Milan ai Quarti) e un pareggio per 1-1 contro il Sassuolo in campionato. Nonostante le difficoltà, la Fiorentina è determinata a migliorare la propria posizione in classifica e a ottenere un risultato positivo contro il Milan, per rilanciare un 2025 avaro di soddisfazioni finora. La sfida al Viola Park sarà un banco di prova importante per le ambizioni della squadra, che in settimana sarà attesa dal ritorno di Coppa contro le bianconere: per questa ragione Mister de la Fuente potrebbe valutare alcune novità nell'undici titolare "tradizionale". In diffida c'è Martina Toniolo, recuperata da tempo - dopo un infortunio a gennaio - Vero Boquete, una delle tante ex di giornata.

Alla vigilia della sfida ha parlato la danese Emma Færge: "Contro il Milan abbiamo giocato delle buone partite, ho delle ottime sensazioni. L'ultimo periodo non è stato positivo, ma credo che di recente vi sia stato un miglioramento. Abbiamo fame di risultati e vogliamo i tre punti: in una giornata buona possiamo battere chiunque. Dovremo dare il massimo, poi tutto sarà possibile". "Il gruppo ha lavorato al completo soltanto nell'ultimo paio di giorni, ma è la quinta partita contro il Milan: è un'avversaria che si prepara un po' da sola", ha aggiunto Mister de la Fuente. "Sarà importante avere la testa giusta, a dare battaglia mentalmente. Siamo chiamati a vincere, vogliamo confermarci in Europa e per farlo serve fare punti".

PRE-PARTITA —

I due precedenti in Poule Scudetto tra Fiorentina e Milan sono finiti in parità: 3-3 il 26 marzo 2023 in casa delle lombarde e 1-1 il 7 maggio 2023 sul campo delle toscane. Quella è finora l'unica occasione in cui rossonere e viola hanno pareggiato due gare consecutive in Serie A, ma è finita in equilibrio anche la più recente in campionato, il 24 novembre scorso (2-2).

La Fiorentina non vince in Serie A dal 7 dicembre contro la Sampdoria (in trasferta) e nelle ultime sei partite di campionato ha segnato appena un gol; in casa la formazione viola arriva da due pareggi di fila e nella sua storia nel massimo torneo non ha mai collezionato tre segni "X" interni di fila.

Le ultime cinque partite giocate dal Milan in Serie A hanno visto in totale 26 gol (5.2 di media), sempre almeno quattro in ogni match.

Evelyn Ijeh è l'unica giocatrice del Milan ad aver partecipato attivamente ad almeno 10 gol in questo campionato ed è la più giovane del torneo tra le giocatrici con almeno 10 partecipazioni attive nella Serie A 24/25: in totale per lei sei reti (una contro la Fiorentina in casa) e quattro assist (uno contro la Fiorentina al Viola Park).

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN IN TV — In Italia verrà trasmessa in diretta TV da DAZN alle 18.00. Da non perdere la copertura sull'account Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE — Sarà Maksym Frasynyak, direttore di gara della sezione di Gallarate, a dirigere Fiorentina-Milan. A completare la squadra arbitrale i guardalinee, Lauri di Gubbio e Mastrosimone di Rimini, oltre al quarto ufficiale Giordani di Aprilia.

Doppio appuntamento domenicale per la 1ª giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile. Fiorentina-Milan sarà infatti preceduta, il 2 marzo, da Juventus-Roma alle 15.30.

Questa la classifica della Poule: Juventus 45; Inter 38; Roma 35; Fiorentina 28; Milan 25.