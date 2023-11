Fiorentina-Milan Femminile 1-0, commento e classifica aggiornata

Questo pomeriggio è andata in scena la partita tra Fiorentina e Milan Femminile, valida per la 6^ giornata del campionato Serie A eBay

In questa 6^ giornata del campionato di Serie A Femminile, Fiorentina e Milan si affrontano per continuare la propria rincorsa ai primi posti della classifica. Il primo tempo vede le rossonere imporre il proprio gioco, mantenendo spesso e volentieri il pallone e costringendo la Viola ad attendere e ripartire. Sulla fascia destra è Dompig a creare i pericoli maggiori, saltando le dirette avversarie e producendo dei cross sempre molto insidiosi. La Fiorentina la mette sul fisico e sono diversi i falli che l'arbitro è costretto a fischiare. Qualche errore in impostazione, da entrambe le parti, sembra poter costare caro ma, nonostante tutto, le due squadre non riescono a sbloccare il match e la prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0.