Fiorentina-Milan 0-1, le pagelle: Piemonte decisiva, bene Nouwen

Il Milan Femminile vince in trasferta contro la Fiorentina per 0-1: ecco le pagelle delle rossonere secondo la nostra redazione

Fabio Barera

Continua il momento positivo del Milan Femminile di Maurizio Ganz, che dopo il successo nel campionato di Serie A ha vinto anche la gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina per 0-1, grazie alla rete di Martina Piemonte. Ecco, di seguito, le pagelle delle rossonere secondo la nostra www.

Difesa — Nouwen 7: Scende in campo per la sua prima gara da titolare con la maglia del Milan, dopo lo spezzone giocato contro la Sampdoria. Dimostra a tutti quanto vale e giustifica la fiducia che la dirigenza ha riposto in lei. Non si fa mai superare dalle attaccanti della Fiorentina.

Arnadottir 6,5: Sempre ordinata nelle giocate, non va mai in affanno quando viene puntata. Ha poi il merito di servire l'assist a Martina Piemonte con un cioccolatino su calcio di punizione.

Centrocampo — Grimshaw 6: Pur non commettendo grandi errori, non si può nemmeno dire che sposti gli equilibri in mediana. Inoltre si accende troppo facilmente nei confronti delle scelte del direttore di gara, rischiando l'ammonizione più di una volta.

Attacco — Thomas 6,5: Lei, a differenza di Grimshaw, fa la differenza. Tante giocate importanti, tante sponde, brilla soprattutto quando gioca spalle alla porta. Con Piemonte forma una coppia rodata che può riportare il Milan nelle posizioni che gli spettano.

Piemonte 7: Ha il grandissimo merito di segnare il gol decisivo per la vittoria contro la Fiorentina, in una delle poche occasioni che ha avuto. Per il resto poi lotta e anche dal punto tecnico si fa notare.