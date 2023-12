Femminile Milan-Napoli 1-1, Laurent acciuffa il pari nel recupero

( fonte:acmilan.com ) - Un pomeriggio di tiro al bersaglio che stava per assumere i contorni del paradossale. Le rossonere, con un gol al 96' di Laurent , strappano il pareggio contro il Napoli, un risultato che sta comunque stretto alla squadra di Mister Corti, che avrebbe meritato miglior sorte vista la mole di occasioni create. 1-1 il risultato finale , con una forte analogia con la partita d'andata, che fu decisa proprio da Laurent: al 95'13" l'1 ottobre scorso e al 95'49" il gol di oggi. Quello di Emelyne, nella 150ª partita della nostra storia in tutte le competizioni, diventa il gol numero 250 in Serie A.

Al PUMA House of Football il finale è agrodolce perché, pur evitando un'immeritatissima sconfitta, le rossonere mancano ancora l'appuntamento con la vittoria: diventa di tre pareggi consecutivi la striscia interna, che non sblocca un ruolino di sei partite senza successo, con cui si chiude il 2023 delle rossonere. Una nota positiva è il ritorno in campo di Silvia Rubio, a distanza di 475 giorni dall'ultima volta, era Milan-Fiorentina del 28 agosto 2022. Che per lei, e per la squadra, questo ritorno sia di buon auspicio in vista del prossimo anno, che si aprirà in trasferta contro la Juve.