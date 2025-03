Al termine dei 90 minuti, il pareggio riflette l’andamento di una partita combattuta e spettacolare. L’Inter ha mostrato grande qualità offensiva, ma ha sofferto troppo in fase difensiva, concedendo al Milan la possibilità di rimanere sempre in partita. Le rossonere, dal canto loro, hanno dimostrato carattere e capacità di reagire ai momenti di difficoltà, trovando per ben tre volte il pareggio.

Entrambe le squadre escono da questa sfida con sensazioni contrastanti: l’Inter ha sprecato due volte il vantaggio e non è riuscita a chiudere la partita, mentre il Milan può essere soddisfatto per la grande prova di carattere ma con qualche rimpianto per non aver capitalizzato meglio alcune occasioni nel finale.