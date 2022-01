Ex Milan – Giacinti e Vero, esordio amaro: Fiorentina travolta dal Sassuolo

Esordio da dimenticare per le ex giocatrici del Milan Valentina Giacinti e Veronica Boquete con la Fiorentina. Il Sassuolo ne fa sei

Nei giorni scorsi due delle migliori giocatrici hanno lasciato il Milan Femminile: si tratta di Valentina Giacinti e Veronica Boquete. Entrambe si sono accasate alla Fiorentina e hanno esordito nella giornata di ieri. Un debutto che definire amaro è quasi un eufemismo dal momento che la Viola ha subito sei gol in casa dal Sassuolo. E pensare che sono state le padrone di casa ad andare in vantaggio dopo due minuti con un'altra ex rossonera, Daniela Sabatino. Un impietoso 1-6 che ha visto la spagnola in campo per 90 minuti e l'ex numero 9 subentrare dalla panchina a inizio secondo tempo.