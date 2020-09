Dowie: “Giocare per il Milan è surreale. Sono venuta per vincere”

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Natasha Dowie, attaccante australiana del Milan Femminile, ha rilasciato una bella intervista al sito australiano Beyond90.com.

In particolare sul passaggio in rossonero di alcune settimane la numero 10 del Milan ha dichiarato: “A volte giocare per il Milan mi sembra surreale. Non sono venuta qui per il nome o per il brand. Sono venuta qui per vincere. Significherebbe tutto per me vincere il campionato. Per me, sarebbe speciale fare la storia e diventare la prima a vincere qualcosa con il Milan femminile”.

Natasha Dowie ha avuto un ottimo impatto nella squadra e ha già segnato 3 reti nelle prime 3 gare di campionato disputate fin qui.

