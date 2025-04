Derby Milan-Inter femminile 1-4: report e tabellino ufficiale

Dopo un breve avvio guardingo, si accende l'Inter. Al 7' Fedele dice di no a Csiszár in girata. All'8' il portiere si supera con un grande intervento sull'incornata di Polli ma il pallone finisce a Milinković che appoggia a porta vuota per il vantaggio. Reazione evidente del Milan, Mascarello e Ijeh lanciano i primi segnali. Al 27' Dompig calcia e Merlo respinge di braccio, rigore: dal dischetto, la stessa Dompig allarga il piatto e spizza Rúnarsdóttir per il pareggio. Doppio pericolo sugli sviluppi di angolo: al 35' Santi dalla distanza non va lontana dall'incrocio, al 36' Polli in rovesciata manda alto. Ci provano invano Vigilucci e Polli, al 45' destro di Wullaert parato da Fedele e nel recupero conclusione debole di Dompig.