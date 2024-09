Inter-Milan Femminile 1-1: derby in equilibrio, Laurent salva le rossonere

Il secondo tempo

Nel secondo tempo l'Inter parte subito forte e Giuliani deve metterci una pezza in altre due occasioni. Milan molto in affanno, ma comunque attento e ordinato in fase difensiva. L'Inter prende un altro legno: il terzo della partita, ma spinge per tutta la seconda frazione di gioco. Giuliani non lascia passare quasi nulla, ma al 77' arriva il vantaggio per le nerazzurre con Wullaert. Le ragazze di Bakker trovano il pareggio con Laurent su calcio d'angolo. Pareggio prezioso per il Milan che trova il primo punto della stagione. LEGGI ANCHE: Primavera 1 – Pagelle Derby Inter-Milan 1-3: brilla Magni, il migliore è …