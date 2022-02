Coppa Italia femminile, Milan-Sampdoria 4-1: cronaca e tabellino | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la cronaca e il tabellino del match di Coppa Italia femminile contro la Sampdoria

Il Milan femminile passa agilmente i Quarti di Finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, chiudendo la pratica con un risultato aggregato di 8-2. Le ragazze di Mister Ganz ripetono il risultato dell'andata cambiando solo le marcatrici, e conducono dall'inizio alla fine l'intero turno verso le Semifinali. Prestazione maiuscola di Nina Stapelfeldt, che mette lo zampino nei primi tre gol delle rossonere: assist per Longo in apertura, punizione guadagnata poi realizzata da Adami, gol di forza senza possibilità di appello da parte di Soggiu in apertura del secondo tempo.

Da sottolineare il debutto con la maglia rossonera per l'americana Celeste Boureille, impiegata nella linea mediana come mezzala destra, subito in luce grazie alle sue doti in termini di fisico, visione di gioco e tocco di palla. Il gol sfiorato nel corso del primo tempo corona una prestazione di certo promettente per i prossimi impegni stagionali. Ora però per le rossonere è turno di stop per la pausa nazionali, al ritorno sarà big match di Serie A: sabato 26 febbraio lo stadio Ricci ospiterà Sassuolo-Milan, il primo degli scontri diretti in ottica conquista del secondo posto.

LA CRONACA

Il primo tempo si disputa quasi esclusivamente nella sola metacampo blucerchiata, con il Milan padrone assoluto del gioco. Alla prima occasione Longo sblocca la gara con un mancino letale sotto la traversa, servita da una Stapelfeldt in grande spolvero. I successivi minuti vengono battezzati da Adami: all'11' inizia col prendere le misure, colpendo il palo sugli sviluppi di calcio d'angolo, mentre al 28' arriva il raddoppio, direttamente da punizione dal limite dell'area. Poco o nulla da fare per Babb nel corso dei primi 45', chiamata in causa in un paio di occasioni senza troppo impegno.

Il secondo tempo inizia seguendo lo stesso copione del precedente. Direttamente dal calcio di avvio, infatti, prende piede l'azione del 3-0, siglato da Stapelfeldt con un grande mancino. Partita in ghiaccio per le rossonere, che non perdono lucidità neanche quando - al 64' - subiscono l'eurogol di Helmvall al volo dal limite dell'area. Alla mezz'ora torna alla ribalta Longo, che ruba palla alla retroguardia blucerchiata e sigla la doppietta personale, chiudendo il match sul punteggio di 4-1.

IL TABELLINO

MILAN - SAMPDORIA 4-1

MILAN (3-5-2): Babb; Fusetti (8'st Guagni), Agard, Codina; Thrige, Adami, Jane, Boureille (19'st Selimhodzic), Bergamaschi (8'st Tucceri Cimini); Stapelfeldt (32'st Piemonte), Longo (32'st Thomas). A disp.: Giuliani; Dal Brun, Miotto, Premoli. All.: Ganz.

SAMPDORIA (4-4-2): Soggiu; Bursi (12'st Helmvall), Auvinen, Pisani, Boglioni (12'st Novellino); Rizza, Rincon (33'st Giordano), Battelani, Martinez; Tarenzi, Martinovic (1'st Lopez, 42'st Bargi). A disp.: Pescarolo, Tampieri; Marenco, Spinelli. All.: Cincotta.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Gol: 2' e 31'st Longo (M), 28' Adami (M), 1'st Stapelfeldt (M), 19'st Helmvall (S)

Ammonite: 26' Pisani (S), 9'st Rincon (S)

