Coppa Italia Femminile, Milan-Roma 0-2: il commento del match

Quest'oggi è andata in scena la partita tra Milan e Roma, valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia Femminile. Il commento

Al Centro Sportivo Vismara va in scena il match d'andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile fra Milan e Roma. Le rossonere partono forte e dopo 2' Vigilucci spreca una grande occasione dal limite dell'area. Le giallorosse, però, ci mettono ben poco a prendere le redini del gioco e costringono le ragazze di Corti a difendersi e attendere occasioni per ripartire. La Roma sforna azioni su azioni e mette in grande difficoltà il reparto di Bergamaschi e compagne. La squadra allenata da Spugna è poi protagonista delle uniche due chiare occasioni da gol del primo tempo: prima un palo di Giugliano su calcio di punizione e poi un tiraccio di Giacinti che quasi non diventa un assist per Haavi. La prima frazione di gioco si conclude sullo 0-0.