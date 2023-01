Coppa Italia Femminile, il Milan supera di misura la Fiorentina: il commento

Dopo il rotondo successo contro la Sampdoria per 0-3 nel match valido per la Serie A, nella giornata di oggi, 25 gennaio, è tornato in campo il Milan Femminile. Nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile contro la Fiorentina le rossonere di Maurizio Ganz si sono imposte per 0-1 grazie ad una rete di Martina Piemonte.