Coppa Italia Femminile, Milan-Fiorentina 1-1: l’andata finisce in pareggio

Al Centro Sportivo Vismara va in scena la sfida, valevole per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile, fra Milan e Fiorentina. Il match si apre con ritmi subito elevati, le squadre si affrontano senza troppi tatticismi ma si annullano a vicenda. Le rossonere prendono le redini del gioco ma la difesa della Viola costringe la squadra allenata da Bakker a un palleggio spesso inoffensivo. Poche occasioni da gol fin quando, al 30', Soffia stende in area Bredgaard e l'arbitro fischia per il tiro dal dischetto. Severini è glaciale dal dischetto e firma la rete del vantaggio della Fiorentina. La prima frazione di gioco si chiude così sullo 0-1 per gli ospiti.