Coppa Italia Femminile, Lazio-Milan 0-7: il report ufficiale

Missione compiuta per il Milan femminile, che batte in trasferta la Lazio e si qualifica per i Quarti di finale di Coppa Italia

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - Missione compiuta per il Milan femminile, che batte in trasferta la Lazio e si qualifica per i Quarti di finale di Coppa Italia. A Formello, nel primo match ufficiale del nuovo anno, la squadra di Maurizio Ganz si impone sulla capolista della Serie B per 7-0 chiudendo il match già nella prima mezzora di gioco, con quattro gol - a segno Fusetti, Soffia, Thomas e Piemonte - tra il 12' e il 32'. Nel secondo tempo le reti di Thrige, Bergamaschi e Kamila Dubcová hanno fissato il punteggio finale di un pomeriggio che va in archivio con sette marcatrici differenti e un primo obiettivo stagionale centrato con autorità e personalità.

Per le rossonere una vittoria di squadra, quindi, dove spiccano le prove di Thomas e Soffia (due assist a testa oltre al gol personale) e la prima presenza stagionale anche per il terzo portiere Noemi Fedele, subentrata a Selena Babb nella ripresa e pienamente recuperata dopo l'infortunio subito a inizio 2022. Il miglior modo per iniziare il 2023 per il Milan, che adesso rivolgerà le sue attenzioni al campionato e a un mese di gennaio ricco di appuntamenti importanti: il primo, in ordine di tempo, sarà domenica 15 alle 12.30, quando al PUMA House of Football sarà di scena il Parma.

LA CRONACA

Per le rossonere prima partita ufficiale con il Third Kit e prima panchina, in una competizione ufficiale, per la classe 2006 della Primavera Letizia Rossi. Il primo tentativo è al 4' con un filtrante di Piemonte per Soffia, anticipata però dal portiere. La Lazio prova a rispondere ma il Milan cresce col passare dei minuti e al 12' passa in vantaggio con Fusetti, colpo di testa su assist di un'incontenibile Soffia. La stessa numero 20 rossonera firma il raddoppio al 18': progressione in avanti di Thomas che appoggia per Adami, la quale apre per Soffia che batte Guidi con un diagonale sinistro imparabile. Cinque minuti dopo, al 23', è 3-0 Milan con Thomas, spizzata di testa su un nuovo cross di Soffia. Le rossonere continuano a macinare gioco e, dopo un palo di Adami al 25', trovano il quarto gol al 32' con Martina Piemonte, in rete con un colpo ravvicinato su assist di Thomas.

La ripresa parte con Thrige al posto di Árnadóttir. Ritmi più bassi in campo rispetto ai primi 45', con Vigilucci che sfiora il quinto gol al 59' a tu per tu con Guidi. Il 5-0 arriva comunque al 65' con un gran tiro da fuori area proprio della subentrata Thrige. Passano soltanto sessanta secondi per il sesto centro delle rossonere: assist di Thomas che spiazza il portiere biancoceleste, colpo di testa vincente di capitan Bergamaschi. Mister Ganz dà spazio alla panchina - entra anche Noemi Fedele, all'esordio stagionale - con il Milan che nel finale continua ad attaccare. All'82', Piemonte sfiora la doppietta con un tiro al volo, su cross di Guagni, di poco sopra la traversa. La settima rete rossonera arriva in chiusura di match all'89', con uno splendido tiro a giro di Kamila Dubcová. Fischio finale.

IL TABELLINO

LAZIO-MILAN 0-7

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Varriale (Falloni), Kakampouki, Toniolo; Castiello, Eriksen (34'st Khellas), Colombo; Proietti; Palombi (Jansen), Chatzinikolaou (34'st Vecchione). A disp.: Natalucci; Savini, Fuhlendorff, Mattei, Groff. All.: Catini.

MILAN (4-2-3-1): Babb (26'st Fedele); Vigilucci, Fusetti, Mesjasz, Árnadóttir (1'st Thrige); K. Dubcová, Adami; Soffia (15'st Carage), Thomas (26'st M. Dubcová), Bergamaschi (26'st Guagni); Piemonte. A disp.: Giuliani; Grimshaw; Asllani, Rossi. All.: Ganz.

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Gol: 12' Fusetti (M), 18' Soffia (M), 23' Thomas (M), 32' Piemonte (M), 20'st Thrige (M), 21'st Bergamaschi (M), 44'st K. Dubcová (M).