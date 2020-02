Coppa Italia Femminile – Fiorentina-Milan rinviata a data da destinarsi

ULTIME NEWS MILAN – L’emergenza coronavirus dilaga sempre di più in Italia. Dopo i rinvii della scorsa settimana e la disposizione di giocare i prossimi eventi a porte chiuse, anche il calcio femminile si ferma. Come riporta il profilo Twitter rossonero, la gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Milan, in programma domani, è stata rinviata a data da destinarsi. Ecco il comunicato.

