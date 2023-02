Coppa Italia femminile, domani il ritorno dei quarti tra Milan e Fiorentina

Domani il Milan femminile affronterà la Fiorentina per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia: l'andata finì 1-0 per le rossonere

Dopo aver ottenuto una storica vittoria nel weekend, a Vinovo, contro la Juventus , il Milan femminile si appresta a scendere nuovamente in campo. Domani le ragazze allenate da Maurizio Ganz affronteranno al 'Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara' la Fiorentina per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia . Sarà una partita molto importante per le rossonere, le quali avranno la possibilità di passare il turno successivo e di andare quindi in semifinale.

Il Milan ha la possibilità di avere la meglio sulla squadra allenata da Patrizia Panico, in quanto la gara d'andata si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore delle rossonere. Grazie ad un gol di Martina Piemonte, la squadra di Ganz coltiva così il sogno di proseguire fino in fondo nella competizione. Nonostante ci sia una gara da giocare, il Milan saprebbe già quale squadra affronterebbe nel prossimo turno. Si tratta della Roma, squadra che nella partita d'andata contro il Pomigliano ha vinto in trasferta 8-1. Il calcio, si sa, non è una scienza esatta, però in questo caso appare molto improbabile un clamoroso ribaltone.