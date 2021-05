Coppa Italia Femminile, data e luogo della finale tra Milan e Roma | News

La finale di Coppa Italia Femminile, che vedrà sfidarsi Milan e Roma, si giocherà il 30 maggio al Mapei Stadium di Sassuolo

La finale di Coppa Italia femminile vedrà sfidarsi il Milan di Maurizio Ganz contro la Roma di Elisabetta Bavagnoli. Le rossonere hanno eliminato in semifinale le cugine interiste ribaltando lo svantaggio dell'andata (2-1) con un netto 4-2. Le romaniste si sono imposte sulla Juventus dopo aver vinto 2-1 all'andata e perdendo 3-2 al ritorno. Grazie ai gol in trasferta, le capitoline hanno ottenuto il pass per l'atto finale del torneo. A tal proposito, sono stati designati il luogo e la data della finale. Milan e Roma si affronteranno domenica 30 maggio alle 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L'impianto sportivo ha già ospitato il match di Supercoppa italiana tra Napoli e Juventus, così come vedrà scendere sul proprio prato l'Atalanta e la squadra di Pirlo per quella che sarà la finale di Coppa Italia maschile del 19 maggio.

Il presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani, ha voluto ringraziare il comune di Reggio Emilia e la squadra neroverde per aver messo a disposizione lo stadio. "Ringrazio il Comune di Reggio Emilia e il Sassuolo Calcio che ci accoglieranno per questa finale di Coppa Italia tra Milan e Roma e per la Final Four Primavera. Questo doppio evento valorizzerà in primis le nostre giovani promesse, che daranno il via a queste avvincenti giornate di calcio. Un bellissimo spot il nostro movimento".