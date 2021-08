Champions League – Milan Femminile, Ganz: “Vittoria strameritata”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato alla fine della bella vittoria in Champions League contro lo Zurigo

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato alla fine della bella vittoria in Champions League contro lo Zurigo. Le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "La vittoria è strameritata, abbiamo avuto tantissime occasioni; per questo motivo non puoi limitarti a segnare all'84esimo, dovevamo chiuderla prima. Serata meravigliosa, la prima di Champions, vinta grazie alle nostre guerriere. Abbiamo lavorato bene, la tensione c'era, ma eravamo consapevoli delle nostre forze. Alla ragazze ho detto 'Dipende sempre da noi'. Quando lavori sodo i risultati arrivano. Il lavoro è quotidiano, ma bisogna essere capaci di sfruttare gli spazi durante la partita, Con questo 3-4-2-1 i quinti sono importanti per fare superiorità numerica. Grimshaw è importante, lo ha dimostrato sempre. Ha una grande forza mentale e fisica in entrambe le fasi, il cambio è stato giusto ma il merito è suo".