Calendario Milan Femminile: gli impegni di ottobre delle rossonere di Ganz

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz ha un calendario ricco di impegni e molto interessante in questo mese di ottobre. Le rossonere di Mister Ganz accelereranno in campionato grazie a un calendario impegnativo; da segnalare Milan-Juventus. Alla Serie A Femminile si affiancherà poi la Coppa Italia, in generale le ragazze scenderanno in campo con l'obiettivo di brillare in ogni competizione.