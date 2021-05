Calciomercato Milan Femminile – In arrivo Giuliani dalla Juventus Women

Il Milan Femminile ha praticamente definito l'arrivo di Laura Giuliani, classe 1993, portiere della Juventus Women campione d'Italia

Il Milan Femminile è pronto a concludere il primo colpo di calciomercato per la stagione 2021-2022. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, il club rossonero prenderà Laura Giuliani, classe 1993, portiere della Juventus Women negli ultimi quattro anni. Stagioni nelle quali ha vinto altrettanti campionati. L'arrivo della Giuliana rinforzerà, dunque, le Rossonere di Maurizio Ganz in vista della prima, storica partecipazione alla Champions League femminile.