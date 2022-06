Calciomercato Milan femminile – Che colpo: in arrivo Kosovare Asllani

Il Milan femminile è pronto a chiudere un gran colpo in entrata. Si tratta di Kosovare Asllani , calciatrice del Real Madrid che presto potrebbe cambiare maglia e indossare quella rossonera.

Attaccante svedese classe 1989, in patria viene considerata l'Ibrahimovic del calcio femminile. In carriera ha giocato in diverse prestigiose squadre tra cui PSG, Manchester City e Real Madrid, appunto.