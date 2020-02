Milan-Inter Femminile: domani derby alle ore 12.30

MILAN FEMMINILE – Domani alle ore 12.30 il Milan Femminile ospiterà allo stadio Brianteo di Monza l’Inter Femminile, per il terzo derby della stagione. Le rossonere, che hanno vinto i due precedenti di quest’anno e quello della passata stagione in Coppa Italia, sono reduci dalla vittoria per 6-3 nel recupero contro la Pink Bari che ha permesso loro di raggiungere momentaneamente il secondo posto a pari della Fiorentina (oggi vincitrice 1-0 a Tavagnacco). In testa sempre la Juventus che oggi è stata bloccata sullo 0-0 dalla Florentia.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android