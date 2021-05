Milan femminile, Giacinti: “L’anno prossimo daremo fastidio alla Juve”

Valentina Giacinti, capitano del Milan femminile. ha parlato sul canale Twitch del club rossonero durante “AC Milan Talk”

Valentina Giacinti, capitano del Milan femminile, ha parlato in diretta sul canale Twitch del club rossonero. La Giacinti è contenta per la qualificazione in Champions League, ma pensa già alla prossima stagione. Ecco cosa ha detto: "La prossima stagione sicuramente vorremo fare qualcosina in più di quest'anno, daremo fastidio ulteriormente alla Juve e vorremmo andare avanti il più possibile in Champions. Per l'estate ce l'ho già tutta programmata, girerò un po' (ride, ndr). Ricominceremo già a luglio, avremo solo un mesetto di pausa in estate".