Derby Femminile, le Rossonere bissano il successo di ieri: 4-1 al Vismara

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la grande prova dei ragazzi di ieri, anche le ragazze del Milan, si impongono sull’Inter aggiudicandosi il loro derby.

La squadra di Maurizio Ganz conferma di essere un passo avanti rispetto a quella di Attilio Sorbi, e la differenza di punteggio, rende ancora più chiara la cosa. Nel primo tempo a partire meglio è l’Inter, ma è il Milan a trovare subito il vantaggio con Natasha Dowie. La reazione dell’Inter è immediata e l’1-1 si materializza al minuto 7 quando Gloria Marinelli insacca di testa. La differenza tecnica si nota, e dopo che le nerazzurre hanno sprecato una colossale occasione, ancora Dowie e poi Valentina Giacinti, portano il Milan avanti sul 3-1. L’intervallo non cambia di molto la situazione: l’Inter prova a creare, ma a segnare è ancora il Diavolo. A inizio ripresa, la 27enne Dominika Conc realizza la quarta rete rossonera. Il secondo tempo scorre senza grossi rischi per il Milan, che va addirittura vicino al quinto gol con la solita Dowie. Dopo una girandola di cambi, la partita finisce 4-1 in favore della squadra di Ganz. Da segnalare la grande prova delle 3 ragazze che hanno segnato nel Milan: Dowie, Giacinti e Conc.

Con questa vittoria, il Milan resta nelle zone nobili della classifica insieme a Juventus e Sassuolo.

