Amichevole, il Milan Femminile batte 4-0 lo Zurigo. Che impatto per Bakker

Il Milan Femminile ha battuto 4-0 lo Zurigo in amichevole. Ottimo impatto per la Bakker, settimana prossima riparte il campionato

Il Milan Femminile nella giornata di ieri, 7 settembre, ha battuto 4-0 lo Zurigo in casa . La nuova allenatrice Suzanne Bakker sta mostrando un buon gioco. Milan dominante sotto tutti i punti di vista, ora testa al 14 settembre che inizia il campionato. Le rossonere giocheranno in casa contro la Fiorentina , prima di affrontare il derby la settimana dopo .

Per il Milan a segno Chanté Dompig, Monica Renzotti, Gloria Marinelli e Valery Vigilucci. Le ragazze guidate da Bakker hanno indirizzato in fretta la gara verso un porto sicuro. Dominato sin da subito il match, che poi è stato archiviato nel finale. Ultimo test amichevole, settimana prossima ritorna la Serie A. Il Milan deve migliorare il risultato dell'anno scorso, dove le rossonere sono arrivate 6° in regular season. Nel format del campionato femminile, composto da 10 squadre, arrivare tra le prime 5 posizioni ti garantisce di giocare il "gruppo Championship". Mentre se si arriva tra la 6° e la 10° posizione si gioca il "gruppo Retrocessione". Le ragazze di Maurizio Ganz sono arrivate 6° e poi hanno confermato il loro posto in Serie A senza troppe fatiche. LEGGI ANCHE: Milan, parla Maldini: Scudetto, Adli, la vita a casa e non solo